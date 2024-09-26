Hansi Flick'ten 1-0 cevabı!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, 1-0 kazanılan Getafe maçının ardından yaptığı açıklamayla gündem oldu.



Bir muhabir, Getafe galibiyeti sonrası, Alman teknik adama, "Sadece 1-0 mı?" şeklinde soru yöneltti. Hansi Flick ise, "Söyle bana 1-0 bitince kaç puan alınıyor?" sözlerini kullandı.



Flick'in bu cevabı özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.



Barcelona, Getafe galibiyetiyle bu sezon ligde ilk kez bir maçı 1-0 kazandı. Katalan ekibi, ligde 7'de 7 yaparken ligde ilk kez bir maç bu kadar düşük skorda kaldı.



