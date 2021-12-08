Hamidou Traore: "Sadece takım değiliz"

Süper Lig'de üst üste aldığı başarılı sonuçlarından ardından dikkat çeken GZT Giresunspor'da futbolculardan Hamidou Traore, açıklamada bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hamidou Traore: 'Sadece takım değiliz'
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08 Aralık 2021 15:38
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un futbolcusu Hamidou Traore, takımdaki herkesin sahada iyi karakter göstermesiyle başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirtti.

Bu sezon 13 maçta forma giyen Malili ön libero oyuncusu Traore, AA muhabirine, sezona kötü başlamalarına rağmen çok iyi çalışarak çıkış yakaladıklarını söyledi. Takımda birlik ve beraberliğin üst seviyede olduğunu dile getiren Traore, bunun da başarıyı getirdiğini aktardı.

Traore, Giresunspor'da çok iyi bir atmosfer olduğunu ifade ederek, "Takımdaki herkes çok karakterli, sahada da iyi karakter gösteriyoruz ve iyi sonuçlar alıyoruz, başarının altında yatan da bu. Bu beraberlik saha dışında da devam ediyor, sadece takım değiliz, biz arkadaşız ve aileyiz." dedi.

Ligin ilk yarısının bitimine dört maç kaldığına işaret eden Traore, "Biz iyi çalışıyoruz, kalan dört maçı da kazanmak istiyoruz. Üst üste üç maç galip geldik, tempomuz şu anda yüksek. Antrenmanlarda çok da çalışıyoruz, bu tempoyu takım arkadaşlarımızla sahada da gösterip iyi sonuçlar elde ediyoruz." diye konuştu.

Hamidou Traore, bu hafta oynayacakları Adana Demirspor maçından galibiyet hedeflediklerini dile getirerek, "Güzel motive oluyoruz. Adana Demirspor benim eski takımım, Adana'da iyi bir stadyum ve atmosfer var. Benim eski takımım ancak şu an Giresunsporluyum, inşallah üç puanı alacağız." ifadesini kullandı.

Giresunspor taraftarlarına destekleri için teşekkür eden Traore, taraftarların desteğiyle sahada daha iyi motive olduklarını ve daha iyi mücadele sergilediklerini vurguladı.


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