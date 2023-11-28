Halkbank'ın konuğu Recycling Volleys

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Çarşamba günü Almanya'nın Recycling Volleys takımını ağırlayacak.
Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.
Halkbank, organizasyonun ilk mücadelesinde deplasmanda İtalya'nın güçlü ekiplerinden Gas Sales Daiko'yu 3-1 yenmeyi başarmıştı.
Recycling Volleys ise sahasındaki ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica'yı 3-0 mağlup etti.
Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.
Halkbank, organizasyonun ilk mücadelesinde deplasmanda İtalya'nın güçlü ekiplerinden Gas Sales Daiko'yu 3-1 yenmeyi başarmıştı.
Recycling Volleys ise sahasındaki ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica'yı 3-0 mağlup etti.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU