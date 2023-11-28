Halkbank'ın konuğu Recycling Volleys

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Çarşamba günü Recycling Volleys'i konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Halkbank'ın konuğu Recycling Volleys
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28 Kasım 2023 13:43
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Çarşamba günü Almanya'nın Recycling Volleys takımını ağırlayacak.

Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.

Halkbank, organizasyonun ilk mücadelesinde deplasmanda İtalya'nın güçlü ekiplerinden Gas Sales Daiko'yu 3-1 yenmeyi başarmıştı.

Recycling Volleys ise sahasındaki ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica'yı 3-0 mağlup etti.

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