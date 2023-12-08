Halkbank'ın, Dünya Şampiyonası rakibi belli oldu

Halkbank, Kulüpler Dünya Şampiyonası yarı finalinde Sir Sicoma Perugia ile eşleşti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halkbank'ın, Dünya Şampiyonası rakibi belli oldu
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08 Aralık 2023 23:19
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası yarı finalinde Sir Sicoma Perugia ile karşılaşacak.

Hindistan'ın Bengaluru kentinde düzenlenen organizasyonun A Grubu'nun son maçında ev sahibi ülkeden Ahmedabad Defenders takımı ile İtalyan temsilcisi Sir Sicoma Perugia karşılaştı.

Rakibini 25-18, 25-19 ve 25-11'lik setlerle 3-0 yenerek A Grubu'nu lider tamamlayan Sir Sicoma Perugia, yarı finalde Halkbank'ın rakibi oldu.

Halkbank bugün B Grubu'nda Brezilya'nın Sada Cruzeiro ekibini 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırmıştı.

Halkbank ile Sir Sicoma Perugia arasındaki maç 9 Aralık Cumartesi günü (yarın) TSİ 14.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız kanalından canlı yayınlanacak.

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