Halim Okta: "Oyuncularımız istediklerimizi sahaya yansıttı"

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik sorumlu Halim Okta maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halim Okta: 'Oyuncularımız istediklerimizi sahaya yansıttı'
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07 Ocak 2025 22:08
Son güncelleme 07 Ocak 2025 23:31
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Net Global Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik sorumlu Halim Okta, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Okta, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında kupada ilk maçlarına çıktıklarını belirtti.

"İSTEDİKLERİMİZİN NEREDEYSE TAMAMINI UYGULADIK"

Zor maç olacağını tahmin ettiklerini dile getiren Okta, "Bu maç öncesinde oyuncularımızla yaptığımız görüşmede onlardan gerek taktik anlamında, gerekse oyun içerisinde yapacakları şeylerle ilgili istediklerimizin hemen hemen tamamını ilk yarıda oyuncularımız uyguladı." dedi.

"KAZANDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Karşılaşmanın ilk yarısında golü de bulduklarını aktaran Okta, şunları kaydetti:

"Topun hakimiyeti tamamen bizdeydi, iyi bir ilk yarı geçirdik. Sonra ikinci yarıda özellikle 60. dakikadan itibaren biraz topu fazla rakibe verdik. Oyuncularımız biraz geriye çekildi, rakibi daha önde tutalım istiyorduk. Son haftalardaki skorlardan kaynaklanan skoru koruma içgüdüsüyle biraz kendi sahamızda kaldık ve topu rakibe verdik. Ama sonuçta kazandık. Kazandığımız için çok mutluyuz, Yolumuza devam edeceğiz." 



 
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