Halil Özer: ''Sen neymişsin be Fred!''

''6 yediği maçtan sonra Fenerbahçe'nin hem tribünlerle hem de takım içinde bu kadar bütünleşeceğini hiç tahmin etmiyordum. Son 10 yıla bakarsak bu eşyanın tabiatına aykırı bir durumdu.

Seyirci özellikle beni çok şaşırttı. Ama olması gerekeni yaptı ve takımına sahip çıktı.

Fred, Pendik maçında sakatlanınca sonraki maçlarda Fenerbahçe'nin elinin ayağının neden kilitlendiğini dün iyice anlamış olduk.

Fenerbahçe orta alanında İsmail ve Crespo ile oynayınca 3. bölgeye akış sağlıklı bir şekilde yapılamıyordu. Çünkü bu iki oyuncu bu görevi yapabilecek oyun görüşü ve tekniğe sahip değiller.

Şimdi dün Fenerbahçe'nin attığı ilk gole bakın. Fred orta alanda kazandığı topu çabuk bir şekilde Tadiç'e aktarıyor. Ve muhteşem asistten sonra gol geliyor. Fred belki ilk yarıda çok top kaybı yaptı. Ancak oyun içindeki bu aktarma çabukluğu Fenerbahçe'yi her daim gol pozisyonuna sokuyor. Üstelik Tadiç, Szymanski ve İrfan'ın da oyun katkısını yükseltiyor.

Fenerbahçe'nin ayrıca şöyle bir özelliği var. Yüksek tempo oynadığı zaman hem bol gol pozisyonu yakalıyor hem de rakibini bezdiriyor. Ancak Fenerbahçe bu yüksek tempoyu her zaman yapamıyor. Hele maçlar ve sakatlar arka arkaya gelince hiç olmuyor. Ama dün öyle kritik maçtı ki selameti açısından buna mecburdu. Öyle de başladı ve golü buldu.