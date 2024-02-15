Haldun Efemgil: 'Performansımız çok iyi'

Kota maçına çıkacak Paralimpik Judo Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na 10 sporcu ile katılmayı hedefliyor.



Paris Oyunları'na katılabilmek için 17-18 Şubat tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek kota maçlarına Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanan milli takım, çalışmalarını tamamladı.



Almanya'nın Frankfurt kentinde gerçekleştirilecek "2024 IBSA Judo Grant Prix" kota maçlarına 14 sporcu ile katılacak Judo Milli Takımı, güzel sonuçlarla yurda dönmek istiyor.



"KAMPIMIZ ÇOK İYİ GEÇTİ"



Paralimpik Judo Milli Takımı Teknik Direktörü Haldun Efemgil, AA muhabirine, güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.



Kastamonu'daki kamp merkezinin yeni açıldığını hatırlatan Efemgil, "Judo ekibi olarak bu kampı çok olumlu bulduk. Olimpiyatlara kadar sürekli kamplarımızı burada yapmayı hedefliyoruz. Buradaki arkadaşlarımızın bize destek olması, pozitifliği güler yüzlülüğü bize güven veriyor. Burada birlik beraberlik var, bu sporcuları motive ediyor." dedi.



Kota maçları öncesi 3 kamp yaptıklarını dile getiren Efemgil, "Kastamonu'da bundan öncesinde 2 kampımız daha oldu. Almanya'da yapılacak olan Grant Prix için hazırlıklarımızı çok iyi yaptık. Tabii ki nasıl geçtiğini müsabakada göreceğiz. Takımın şu andaki performans durumu gayet iyi." diye konuştu.



"HEDEFİMİZ 10 SPORCUYLA KOTA ALMAK"



Paris Paralimpik Oyunları öncesi 3 müsabakalarının kaldığına işaret eden Efemgil, şunları kaydetti:



"Bunlar puan verilen müsabakalar. Kotanın içerisinde olan sporcularımız var ama sadece kota içerisinde olmak çözüm değil. İşin sonunda olimpiyat var. Bu müsabakaların sporcularımıza ne katacağı da çok önemli. O yüzden bu müsabakaları önemsiyoruz. Olimpiyat için önemli bir müsabaka. Takımımızı göreceğiz. Hedefimiz olimpiyatlara 10 sporcu ile katılabilmek."



