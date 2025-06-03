Hakim Ziyech için ayrılık gerçeği!

Al Duhail'in Hakim Ziyech ile beş ayda yollarını ayırmasının yabancı kuralıyla ilgili olduğu ortaya çıktı.

calendar 03 Haziran 2025 20:13
Haber: Sporx.com dış haberler
Hakim Ziyech için ayrılık gerçeği!
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Galatasaray'dan sonra Al Duhail'e transfer olan Hakim Ziyech'in Katar macerası beş ayda sona erdi.

Al Duhail, ocak ayında kadrosuna kattığı Hakim Ziyech ile mayıs ayının sonunda yollarını ayırdı.

Hollanda basınında yer alan habere göre, Al Duhail'in 32 yaşındaki futbolcu ile beş ayda yollarını ayırmasının sportif nedenleri tam olarak bilinmiyor. Ancak Hakim Ziyech ile ayrılık kararının arkasında Katar'da gelecek yıl uygulanacak yabancı oyuncu kuralının önemli bir etken olduğu yazıldı.

Al Duhail'de 13 maçta süre bulan Hakim Ziyech, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.


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