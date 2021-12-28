Hakemin kart gösterdiği sağlık görevlisinden açıklama!

Ankaragücü - Keçiörengücü maçında hakem Emre Kargın tarafından sarı kart gören sağlık görevlisi Ferit Kemal Şenaydın, yaşanan olayı anlattı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Hakemin kart gösterdiği sağlık görevlisinden açıklama!
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28 Aralık 2021 11:44
Spor Toto 1. Lig'de Ankaragücü'nün Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup ettiği maçta sahalarda ender görülen bir kart çıkmıştı.

Hakem Emre Kargın'ın, 70. dakikada sakatlanan Murat Uçar'a müdahale etmek için sahaya giren Ankaragücü'nün sağlık görevlisi Ferit Kemal Şenaydın'a gösterdiği sarı kart gündeme oturmuştu.

Konuyla ilgili konuşan Şenaydın "Oyuncumuz Murat Uçar darbe aldığı için sahaya girdim. 'Bir şeyi yok. Çık dışarı' diyen hakeme 'Aynı pozisyon rakibe oldu, oyunu durdurdun' cevabını verdim. Hakem de bana sarı kart gösterdi ve 'Atarım seni' diye üsteledi. Ben de 'Atamazsın' dedim. Gerginlik daha da büyümesin diye arkadaşlarım beni sakinleştirdi. Hakem kırmızı kart gösterse de sağlık görevlisi olduğum için maç sonuna kadar sahada olacaktım. Sanırım hakem bu kuralı bilmiyordu" ifadelerini kullandı.


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