Hakem penaltı verdi, VAR iptal etti!

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile karşı karşıya geldiği maçta Fenerbahçe, peanltı kazandı. VAR devreye girdi ve iptal etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hakem penaltı verdi, VAR iptal etti!
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13 Ağustos 2023 22:47
Son güncelleme 13 Ağustos 2023 22:54
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile karşılaştığı maçta flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı lacivertli takımda Tadic'in pasıyla son çizgiye inen Ferdi, topu içeri çevirdi. Kale önünde Djilobodji kademeye girdi. Pozisyon sonrası hakem Abdülkadir Bitigen tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi.

Kısa süre sonra VAR'da bulunan Serkan Tokat, orta hakemi monitöre çağırdı. Pozisyonu VAR'da inceleyen Bitigen, penaltıyı iptal etti.

"VAR'IN ÇAĞIRMASI DOĞRU DEĞİL"

Rıdvan Dilmen de pozisyonla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Penaltıyı da yardımcı hakem verdi, Abdülkadir hocanın mimiklerinden onu anladım. Benim penaltı kavramlarımda bunlar yok. O zaman elleri arkada giden oyuncuların suçu ne? Oyuncunun eli yere değdiyse veya yere değmeden havada yakalandıysa oyuncu VAR'ın çağırmasını doğru bulmuyorum. Penaltı verilmese VAR'ın çağırma ihtimalini görüyordum."

İŞTE O POZİSYON


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