Hakan Kutlu: 'İyiyiz ve giderek üstüne koyuyoruz'

1'inci Lig takımlarından Van Spor FK, önümüzdeki Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı ligin namağlup lideri Çorum FK'ya karşı iyi bir mücadele verip 3 puan almayı hedefliyor. Takımın teknik direktörü Hakan Kutlu,dedi.1.Lig'e 25 yıl aradan sonra çıkan Van Spor FK, oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ligin ilk haftasında deplasmanda Boluspor'u 3-2, ikinci haftada ise evinde konuk ettiği Esenler Erok Spor'u 1-0 yenen Van Spor FK, 3'üncü haftada deplasmanda Iğdır FK ile 0-0 berabere kaldı.Ligin 4'üncü haftasında ise evinde konuk ettiği Bandırmaspor'a 2-1 yenilen Van Spor, grubunda 7 puanla 9'uncu sırada bulunuyor. Teknik Direktör Hakan Kutlu nezaretinde Şahabettin Özaslan Spor Tesisleri'nde antrenmanlarını aralıksız sürdüren Van Spor FK, önümüzdeki hafta Cumartesi günü deplasmanda grup lideri Çorum FK ile yapacağı maçta 3 puan almak istiyor.Van Spor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu,dedi.Takıma iyi transferler yaptıklarını söyleyen Kutlu,diye konuştu.