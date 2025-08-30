29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
1-1
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
1-2
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
0-2
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
0-2
29 Ağustos
Elche-Levante
2-0
29 Ağustos
Valencia-Getafe
3-0
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
3-2
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
0-2
29 Ağustos
Lens-Brest
3-1
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
4-0

Hakan Kutlu: "Bir tek topu içeri atamadık"

Bandırmaspor - Vanspor karşılaşmasının ardından Vanspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ve Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel açıklamalarda bulundu.

Hakan Kutlu: 'Bir tek topu içeri atamadık'
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında sahasında Bandırmaspor'a 2-1 mağlup olan İmaj Altyapı Vanspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, maçta kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi.

Kutlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçta topa sahip olduklarını ve ikili mücadelelerin hemen hemen tamamını kazandıklarını anlattı.

Oyuncularını kutlayan Hakan Kutlu, "Mağlup olduk, oyuncular kutlanır mı diye düşünüyorsunuz. Gerçekten oyuncularımız saha içinde ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Eksik kalan ne vardı derseniz, bir tek topu içeri atamadık, gerçekten iyir futbol oynadık. Rakibimizin hem ilk yarı hem de ikinci yarı ceza sahamıza girdiğini ve pozisyon yakaladığını hatırlamıyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum." dedi.

BANDIRMASPOR CEPHESİ


Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, İmaj Altyapı Vanspor maçının kolay bir deplasman olmadığını dile getirdi.

Rakibin cezası nedeniyle seyircisiz oynamasının Vanspor için dezavan olduğunu dile getiren Gürsel, "Bundan sonraki süreçte cezaları bittiğinde Van kolay bir deplasman değil, her zaman zor bir deplasman olacaktır. Bunun bilincindeyiz. Burada alınan galibiyet önemli, oyuncularımı kutluyorum." diye konuştu.

Takımının istediği oyunu sahaya yansıtamadığını anlatan Gürsel, "Çıkışları iyi yapamadık. Rakibimizden kazandığımız iki topla golü bulduk. Bandırmaspor'un oynadığı oyunu bugün tam olarak sahaya yansıtamadık ama dediğim gibi kazanmak güzel." ifadelerini kullandı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
