Hakan Çalhanoğlu'ndan mesaj: 'Ben indirim yaptırırım'

Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Hakan Çalhanoğlu transferinde stratejisini belirledi.



"BU MALİYETLERE ÇIKMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"



Sarı-kırmızılı kulüp, yıldız futbolcuya "Bu maliyetlere çıkmamız mümkün değil, senin de bir adım atman gerekiyor" mesajını iletti.

Inter'in Hakan için talep ettiği 25 milyon Euro'luk bonservis bedeli, Galatasaray yönetimi tarafından yüksek bulunurken, pazarlıkların kulüpler arasında değil, doğrudan Hakan Çalhanoğlu ile yürütüldü.Milli oyuncunun ise Galatasaray'a,dediği ve Inter ile görüşmeleri bu yönde sürdürdüğü belirlendi.Bu sezon İtalya devi Inter ile 47 maça çıkan 31 yaşındaki yıldız, 11 gol 8 asistlik katkı sağladı.