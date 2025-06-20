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Hakan Çalhanoğlu'ndan mesaj: "Ben indirim yaptırırım"

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu konusunda maliyeti göz önünde bulundurarak stratejisini belirledi.

calendar 20 Haziran 2025 12:29 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2025 12:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Hakan Çalhanoğlu'ndan mesaj: 'Ben indirim yaptırırım'
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Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Hakan Çalhanoğlu transferinde stratejisini belirledi.

"BU MALİYETLERE ÇIKMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL" 

Sarı-kırmızılı kulüp, yıldız futbolcuya "Bu maliyetlere çıkmamız mümkün değil, senin de bir adım atman gerekiyor" mesajını iletti.



Inter'in Hakan için talep ettiği 25 milyon Euro'luk bonservis bedeli, Galatasaray yönetimi tarafından yüksek bulunurken, pazarlıkların kulüpler arasında değil, doğrudan Hakan Çalhanoğlu ile yürütüldü.

"BONSERVİSİMİ 15 MİLYON EURO'YA DÜŞÜRMEYE ÇALIŞACAĞIM"

Milli oyuncunun ise Galatasaray'a, "Bonservisimi 15 milyon Euro'ya düşürmeye çalışacağım" dediği ve Inter ile görüşmeleri bu yönde sürdürdüğü belirlendi.

PERFORMANSI

Bu sezon İtalya devi Inter ile 47 maça çıkan 31 yaşındaki yıldız, 11 gol 8 asistlik katkı sağladı. 


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