Hadergjonaj: 'Bizim için utanç oldu'

Kasımapaşalı Florent Hadergjonaj, Fenerbahçe'ye 6-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Kendi sahalarında 6-0 mağlup oldukları için duydukları üzüntüyü anlatan Hadergjonaj, maç sonunda beIN Sports'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Söyleyecek çok şey yok. Maçın neden böyle olduğu hakkında söyleyecek çok söyleyecek bir şey yok. Tabii ki kırmızı kart etkiledi. 11'e 11 oynamak dahi zordu ama 11'e 10 oynamak zorlaştırdı. Bizim için utanç oldu, herkesin aynaya bakması gerekiyor. Kendi sahamızda 6-0 kaybedemeyiz. Başakşehir ve Fenerbahçe bizden daha hazır olabilirler ama bunlar bahane değil. Böyle başlamamalıydık. En kısa sürede toparlanmalıyız."





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