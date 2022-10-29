İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Leicester City ile Manchester City karşı karşıya geldi. King Power Stadı'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Leicester City oldu.



GOL FRİKİKTEN GELDİ



İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Manchester City ekibine galibiyeti getiren tek golü 49. dakikada frikikten Kevin De Bruyne kaydetti. Leicester City son bölümde Daka ile net fırsatlar bulsa da değerlendiremedi. Maçta gülen Manchester City oldu.



HAALAND FORMA GİYEMEDİ



Manchester City'de Erling Haaland sakatlığı sebebiyle oynamazken, Leicester'da milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ilk 11'de başladı ve 71. dakikada kenara geldi. Ayrıca Haaland, frikik golü sonrası takım arkadaşı Kevin De Bruyne'yi sosyal medyadan kutladı.



CITY MAÇ FAZLASIYLA LİDER



Bu sonucun ardından Leicester City 3 maç aradan sonra kaybetti ve 11 puanda kaldı. Şampiyonluk yarışında iddialı olan Pep Guardiola yönetimindeki City ise 29 puana ulaştı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.



TAKIMLARIN FİKSTÜRÜ



Manchester City, Premier Lig'de bir sonraki maçını sahasında Fulham ile oynayacak. Çağlar Söyüncü ve arkadaşları da Everton ile deplasmanda 3 puan mücadelesi verecek.





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