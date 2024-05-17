Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi alarm

Beşiktaş, Türkiye Kupası finaline odaklanırken Hatayspor maçı öncesi önemli oyuncularını dinlendirme kararı aldı. Serdar Topraktepe'nin alternatif ve genç oyunculara şans vereceği belirtiliyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi alarm
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17 Mayıs 2024 11:12
Son güncelleme 17 Mayıs 2024 11:25
Türkiye Kupası finaline sezonun en önemli maçı olarak bakan Beşiktaş'ta teknik heyet Hatayspor maçı öncesi alarma geçti.

Serdar Topraktepe, hafif sakatlığı veya ağrıları bulunan isimlere yarınki mücadelede şans vermeyecek.

Semih Kılıçsoy, Milot Rashica, Omar Colley, Rachid Ghezzal ve Oxlade-Chamberlain'in Trabzonspor ile 23 Mayıs'ta oynanacak kupa maçına saklanması bekleniyor.

Topraktepe'nin sahaya alternatif ve gençlerin ağırlıkta olduğu bir kadroyla çıkabilir.  

 
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