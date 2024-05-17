Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi alarm

Türkiye Kupası finaline sezonun en önemli maçı olarak bakan Beşiktaş'ta teknik heyet Hatayspor maçı öncesi alarma geçti.
Serdar Topraktepe, hafif sakatlığı veya ağrıları bulunan isimlere yarınki mücadelede şans vermeyecek.
Semih Kılıçsoy, Milot Rashica, Omar Colley, Rachid Ghezzal ve Oxlade-Chamberlain'in Trabzonspor ile 23 Mayıs'ta oynanacak kupa maçına saklanması bekleniyor.
Topraktepe'nin sahaya alternatif ve gençlerin ağırlıkta olduğu bir kadroyla çıkabilir.
Serdar Topraktepe, hafif sakatlığı veya ağrıları bulunan isimlere yarınki mücadelede şans vermeyecek.
Semih Kılıçsoy, Milot Rashica, Omar Colley, Rachid Ghezzal ve Oxlade-Chamberlain'in Trabzonspor ile 23 Mayıs'ta oynanacak kupa maçına saklanması bekleniyor.
Topraktepe'nin sahaya alternatif ve gençlerin ağırlıkta olduğu bir kadroyla çıkabilir.