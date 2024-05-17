Okan Buruk'un güvencesi hücum

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynanacak derbide hücum hattına güveniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'un güvencesi hücum
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17 Mayıs 2024 11:39
Son güncelleme 17 Mayıs 2024 12:50
Fenerbahçe ile oynanacak derbide Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un en güvendiği bölge hücum hattı.

İleri uçta Mauro Icardi, arkasında Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens ve Hakim Ziyech üçlüsü, Fenerbahçe'yi yıkma planlarında başrol oynuyor.

Aynı şekilde orta sahada Lucas Torreira, ön alan baskısına katılarak topun Galatasaray'da kalmasını sağlamaya çalışacak.

Beklerde de Derrick Köhn ile Kaan Ayhan forma giyecek. Kale ise sahanın derbilerdeki en tecrübeli ismi Muslera'ya emanet olacak.



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