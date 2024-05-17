Okan Buruk'un güvencesi hücum

Fenerbahçe ile oynanacak derbide Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un en güvendiği bölge hücum hattı.
İleri uçta Mauro Icardi, arkasında Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens ve Hakim Ziyech üçlüsü, Fenerbahçe'yi yıkma planlarında başrol oynuyor.
Aynı şekilde orta sahada Lucas Torreira, ön alan baskısına katılarak topun Galatasaray'da kalmasını sağlamaya çalışacak.
Beklerde de Derrick Köhn ile Kaan Ayhan forma giyecek. Kale ise sahanın derbilerdeki en tecrübeli ismi Muslera'ya emanet olacak.
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İleri uçta Mauro Icardi, arkasında Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens ve Hakim Ziyech üçlüsü, Fenerbahçe'yi yıkma planlarında başrol oynuyor.
Aynı şekilde orta sahada Lucas Torreira, ön alan baskısına katılarak topun Galatasaray'da kalmasını sağlamaya çalışacak.
Beklerde de Derrick Köhn ile Kaan Ayhan forma giyecek. Kale ise sahanın derbilerdeki en tecrübeli ismi Muslera'ya emanet olacak.
BAHİSTA'NIN DERBİ TAHMİNİ İÇİN TIKLA!