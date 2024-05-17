Dries Mertens, dünyanın en iyi onuncu 10 numarası oldu

Galatasaray'da bu sezon attığı ve attırdığı gollerle taraftarların sevgilisi olan Dries Mertens, istatistikleriyle göz kamaştırıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Dries Mertens, dünyanın en iyi onuncu 10 numarası oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mayıs 2024 11:12
Galatasaray'da bu sezon attığı ve attırdığı gollerle taraftarların sevgilisi olan Dries Mertens, istatistikleriyle göz kamaştırıyor. 

Bu performansıyla Galatasaray'ı zirveye taşıdı. Mertens, pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisinde de takımının en büyük kozu olacak. CIES raporuna göre Mertens, 54 lig baz alındığında 2023- 24 sezonunun en etkili hücum orta saha oyuncuları listesinde 10. sırada yer aldı.

37 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon forma giydiği 49 maçta 12 gol atarken 18 de asiste imza attı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery