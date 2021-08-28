Haaland Manchester City'e mi, PSG'ye mi gidecek?

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Dortmund'un gol makinası Erling Haaland için PSG ve Manchester City arasındaki yarış transferin son gününe kadar süreceğe benziyor.



İddialara göre Harry Kane ve Cristiano Ronaldo transferlerini gerçekleştiremeyen ve forvet takviyesi yapmak isteyen Manchester City ile Mbappe'nin ayrılması halinde forvet almak isteyen PSG'nin Haaland umutlarını sürdürdüğü belirtiliyor.



MINO RAIOLA ÇALIŞIYOR!



Sözleşmesindeki özel maddeye göre sezon sonunda serbest kalma maddesi 75 milyon euroya düşecek olan Erling Haaland'ın menajeri Mino Raiola, oyuncusu için transferin son gününe kadar görüşmelerini sürdürüyor.



Messi transferiyle dünya futbolunun odak noktası haline gelen PSG ve Manchester City arasındaki bu müthiş savaş için 150 milyon eurodan fazala bir bedeli gözden çıkarması gerektiği tahmin ediliyor.



Bu sezona 3 maçta 3 golle başlayan Haaland verdiği röportajlarda Dortmund'dan ayrılmak için acele etmeyeceğini ve doğru zamanda doğru transferi yapmak için beklediğini ifade etmişti.



