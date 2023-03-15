Haaland 5 golüyle yine tarihe geçti

Red Bull Leipzig ağlarında 5 gol göndererek tarihi bir gece yaşayan Erling Haaland, kırdığı rekorlarla bir kez daha adından söz ettirdi.



Haaland, attığı 5 gol sonrası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu. Devler Ligi'nde 30 gole ulaşan Norveçli futbolcu, bu başarıyı 22 yaş 236 gün ve 25 maçta elde ederek 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu.



Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole en hızlı ulaşma rekorunu daha önce Hollandalı eski futbolcu Ruud Van Nistelrooy, 34 maçla elinde bulunduruyordu.



REKORU MBAPPE'NİN ELİNDEN ALDI



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole en genç yaşta ulaşma rekoru ise Fransız yıldız futbolcu Kylian Mbappe'ye (22 yaş 352 gün) aitti.



Ayrıca; Haaland, tek bir Şampiyonlar Ligi maçında 5 gol atan 3. futbolcu oldu. Norveçli genç golcü, Devler Ligi'nde Arjantinli Lionel Messi ve Brezilyalı forvet Luiz Adriano'nun ardından tek maçta 5 gol atma başarısı gösteren 3. futbolcu oldu.





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