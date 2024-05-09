Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde ilk gün sona erdi

Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde ilk gün tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde ilk gün sona erdi
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09 Mayıs 2024 23:27
Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde ilk gün tamamlandı.

Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde grekoromen stilde müsabakalar yapıldı.

Grekoromen stilde Paris 2024'e kota alan sporcular şu şekilde:

- 60 kilo:

Sadyk Lalaev (Bağımsız), Murad Mammadov (Azerbaycan)

- 67 kilo:

Valentin Petic (Moldova), Ramaz Zoidze (Gürcistan)

- 77 kilo:

Aik Mnatsakanian (Bulgaristan), Sergei Kutuzov (Bağımsız)

- 87 kilo:

Kiryl Maskevich (Bağımsız), Rafig Huseynov (Azerbaycan)

- 97 kilo:

Arvi Martin Savolainen (Finlandiya), Artur Sargsian (Bağımsız)

- 130 kilo:

Sabah Shariati (Azerbaycan), Alin Alexuc Ciurariu (Romanya)

Organizasyon, cuma günü grekoromen stilde repesaj mücadeleleri ve kadınların müsabakalarıyla devam edecek.

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