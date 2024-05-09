Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde ilk gün sona erdi

Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde ilk gün tamamlandı.
Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde grekoromen stilde müsabakalar yapıldı.
Grekoromen stilde Paris 2024'e kota alan sporcular şu şekilde:
- 60 kilo:
Sadyk Lalaev (Bağımsız), Murad Mammadov (Azerbaycan)
- 67 kilo:
Valentin Petic (Moldova), Ramaz Zoidze (Gürcistan)
- 77 kilo:
Aik Mnatsakanian (Bulgaristan), Sergei Kutuzov (Bağımsız)
- 87 kilo:
Kiryl Maskevich (Bağımsız), Rafig Huseynov (Azerbaycan)
- 97 kilo:
Arvi Martin Savolainen (Finlandiya), Artur Sargsian (Bağımsız)
- 130 kilo:
Sabah Shariati (Azerbaycan), Alin Alexuc Ciurariu (Romanya)
Organizasyon, cuma günü grekoromen stilde repesaj mücadeleleri ve kadınların müsabakalarıyla devam edecek.
Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde grekoromen stilde müsabakalar yapıldı.
Grekoromen stilde Paris 2024'e kota alan sporcular şu şekilde:
- 60 kilo:
Sadyk Lalaev (Bağımsız), Murad Mammadov (Azerbaycan)
- 67 kilo:
Valentin Petic (Moldova), Ramaz Zoidze (Gürcistan)
- 77 kilo:
Aik Mnatsakanian (Bulgaristan), Sergei Kutuzov (Bağımsız)
- 87 kilo:
Kiryl Maskevich (Bağımsız), Rafig Huseynov (Azerbaycan)
- 97 kilo:
Arvi Martin Savolainen (Finlandiya), Artur Sargsian (Bağımsız)
- 130 kilo:
Sabah Shariati (Azerbaycan), Alin Alexuc Ciurariu (Romanya)
Organizasyon, cuma günü grekoromen stilde repesaj mücadeleleri ve kadınların müsabakalarıyla devam edecek.
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