Güreşte bronz madalya

Milli güreşçi Beytullah Sarı, Macaristan'da 85 kiloda bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Güreşte bronz madalya
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08 Temmuz 2023 23:25
Milli güreşçi Beytullah Sarı, Macaristan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 85 kiloda bronz madalya aldı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kaposvar kentinde düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde serbest stilde sporcular madalya mücadelesi verdi.

Serbest stil 85 kiloda Beytullah Sarı, bağımsız katılım sağlayan sporcu Timur Sakirkin'i mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Grekoromen stilde ise 41 kiloda Yusuf Mert Kaya ve 85 kiloda Eyüp Önen yarın bronz madalya müsabakasına çıkma hakkı elde etti.

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