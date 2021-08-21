Guardiola: "Sabah işe gitme nedenim Jesus"

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, 5-0 kazandıkları Norwich maçında 3 asist yapan Gabriel Jesus'a övgüler yağdırdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Guardiola: 'Sabah işe gitme nedenim Jesus'
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21 Ağustos 2021 20:06
Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Norwich'i 5-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Norwich'e karşı atılan 5 golün 3'ünün asistini yapan Jesus hakkında konuşan Guardiola, "Bu takımda en çok saygı duyulması gereken adamlardan biri Gabriel Jesus'tur. Ödülleri, kupaları, her şeyi hak ediyor. Çünkü, asla şikayet etmez. Bahane aramaz." ifadelerini kullandı.

"İŞE GİTME NEDENLERİMDEN BİRİ JESUS"

"Sabah uyandığımda işe gitme nedenlerimden biri Jesus." diyerek sözlerini sürdüren İspanyol teknik adam, "Jesus gibi insanları görmek için hala sabah kalkıp işe gidiyorum. Annesi ve babası, Gabriel Jesus ile gurur duymalı." açıklamasını yaptı.

"HEPİMİZ JESUS'U ÖRNEK ALMALIYIZ"

Guardiola, "Jesus forvet oynayabilir, solda oynayabilir, sağda oynayabilir. Takımın ihtiyacı olan her şeyi yapabilir. Kenardan gelir ve sadece 10 dakika oynayabilir ama oynayabileceği en iyi 10 dakikayı oynayacaktır. Gabriel Jesus harika biri ve hepimiz ondan bir şeyler öğrenebiliriz. Maçın adamı Jesus seçildiği için de ayrıca mutluyum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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