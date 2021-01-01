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Grizzlies'de ilk emekli edilecek formalar, Randolph ve Allen'ın!

Memphis Grizzlies, eski oyuncuları Zach Randolph ve Tony Allen'ın formalarını bu sezon emekliye ayıracağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Memphis Grizzlies, eski oyuncuları Zach Randolph ve Tony Allen'ın formalarını bu sezon emekliye ayıracağını duyurdu.

Her iki oyuncu da Memphis'in 2011-2017 yılları arasında Batı Konferansı'nda dikkate alınması gereken bir güç haline gelmesine yardımcı olmuştu.

Randolph'un 50 numaralı forması 11 Aralık'ta Houston Rockets'a karşı, Allen'ın 9 numaralı forması ise 28 Ocak'ta Utah Jazz karşısında emekliye ayrılacak.

Randolph ve Allen, Grizzlies tarihinde formaları emekliye ayrılacak olan ilk oyuncular olacaklar.


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