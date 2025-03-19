Green, Yılın Savunmacısı ödülünü tekrar hedefliyor

Golden State Warriors'ın tecrübeli oyuncusu Draymond Green, kariyerindeki ikinci Yılın Savunmacısı (DPOY) ödülünü kazanmayı hedeflediğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Green, Yılın Savunmacısı ödülünü tekrar hedefliyor
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19 Mart 2025 12:19
Golden State Warriors'ın tecrübeli oyuncusu Draymond Green, kariyerindeki ikinci Yılın Savunmacısı (DPOY) ödülünü kazanmayı hedeflediğini açıkladı.

Green, özellikle Victor Wembanyama'nın sakatlığı sonrası bu ödülü alabileceğine inanıyor.

Gazetecilere konuşan Green, "Bunu tekrar istiyorum. Wemby'nin sakatlığıyla birlikte ödülü kazanması kesin gibiydi, ama şimdi yarış daha açık hale geldi." dedi.

"Kesinlikle bir adayım ve bu iddiamı kalan 13 maç boyunca güçlendirmeye devam edeceğim." şeklinde konuşan dört kez NBA şampiyonu oyuncu, savunmada rakipleri tamamen etkisiz hale getirdiğini vurguladı.

Bu sezon 35 yaşındaki Green, 29 dakika süre alarak 9.2 sayı, 6.1 ribaund, 5.8 asist, 1.1 blok ve 1.4 top çalma ortalamaları yakaladı.

Ligin blok lideri konumunda bulunan Victor Wembanyama (3.8 blok), 20 Şubat'ta sağ omzundaki derin ven trombozu (DVT) nedeniyle sezonu kapattı. Sakatlığı öncesinde, 24.3 sayı, 11.0 ribaund ve 3.7 asist ortalamalarıyla oynuyordu ve DPOY ödülü için en güçlü adaylardan biri olarak görülüyordu.

Wembanyama'nın yokluğu, ödül yarışını açık hale getirirken, Draymond Green kendisini bu ödüle en yakın isim olarak görüyor.

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