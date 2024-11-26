Göztepe'ye kötü haber: Isaac Solet

Göztepe, Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet'te sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Göztepe'ye kötü haber: Isaac Solet
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26 Kasım 2024 19:51
Son güncelleme 26 Kasım 2024 21:07
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin 4-2 kazandığı Beşiktaş maçında sakatlanan Isaac Solet'in sol diz ön çapraz bağ sakatlığı yaşadığı açıklandı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Isaac Solet'in, sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan tetkiklerinde sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Solet'in sahalara dönmesinin yaklaşık 6 ayı bulacağı öğrenildi.


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