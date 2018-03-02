Spor Toto Süper Lig'de dört maçtır deplasmanda galip gelemeyen Göztepe, Cumartesi Medipol Başakşehir'e konuk olacak.
Ligde geçen hafta Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek 6 hafta aradan sonra sahadan galibiyetle ayrılan Göztepe, 24. haftaya 36 puan ve averajla 7. sırada girdi.
Sarı-kırmızılı ekip, 24. haftada Cumartesi saat 16.00'da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Ali Palabıyık'ın yöneteceği müsabakada Medipol Başakşehir'le karşılaşacak.
Deplasmanda son 4 maçında galibiyeti bulunmayan İzmir temsilcisi, rakibiyle ilk yarıda oynadığı müsabakayı 2-1 kaybetmişti.
Dış sahada 17 puan toplayan Göztepe, 12 maçtan 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgiyle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki 5 mağlubiyetinden 3'ünü İstanbul'da Fenerbahçe (2-1), Galatasaray (3-1) ve Kasımpaşa (3-1) karşısında aldı.
Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Adama Traore'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Hakan Çinemre yarın forma giyemeyecek.
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Ligde geçen hafta Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yenerek 6 hafta aradan sonra sahadan galibiyetle ayrılan Göztepe, 24. haftaya 36 puan ve averajla 7. sırada girdi.
Sarı-kırmızılı ekip, 24. haftada Cumartesi saat 16.00'da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Ali Palabıyık'ın yöneteceği müsabakada Medipol Başakşehir'le karşılaşacak.
Deplasmanda son 4 maçında galibiyeti bulunmayan İzmir temsilcisi, rakibiyle ilk yarıda oynadığı müsabakayı 2-1 kaybetmişti.
Dış sahada 17 puan toplayan Göztepe, 12 maçtan 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgiyle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki 5 mağlubiyetinden 3'ünü İstanbul'da Fenerbahçe (2-1), Galatasaray (3-1) ve Kasımpaşa (3-1) karşısında aldı.
Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Adama Traore'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Hakan Çinemre yarın forma giyemeyecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın