Göztepe potasında imzalar sürüyor

Potalara 20 yıl sonra dönüp ilk sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'ne çıkmayı başaran Göztepe'de takviye çalışmaları sürüyor. Göz-Göz, kariyerinin son 6 yılını Türkiye'de geçiren 31 yaşında, 2.06 boyundaki uzun Abdoulaye Gueye ile anlaştı. Senegalli oyuncu daha önce Finalspor, Konyaspr, Samsunspor, iLab ve son olarak TED Ankara Kolejliler'de oynadı.



Basketbol şubesinde Atakan Atalar ve yönetiminin ayrıldığı, Onursal Başkan Mehmet Sepil öncülüğünde yeni yapılanmayla yola devam edecek Göztepe, daha önce genel menajerliğe Onur Cumhur Aksoy'u getirip antrenör Rüçhan Tamsöz'le yola devam kararı almıştı.



Geçen sezonki kadrodan Can Özcan, Mustafa Erdoğan, Umut Geçen, Mesut Kadir Çipa, Burak Eşlik, Kemal Can Aktuna, Ahmet Safa Yılmaz, Tuğberk Gedikli ve Mevlüt Melih Doğan'la yolları ayıran Göztepe transferde ise Jordan Barnes, Eray Büyükcangaz, Ahmet Fatih Cantitiz, Koralp Türk, Murat Can Esen'i kadrosuna kattı.



