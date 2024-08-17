Göztepe'nin golü VAR'dan döndü

Göztepe - Fenerbahçe maçında Göztepe'nin 30. dakikada Romulo ile bulduğu gole Fenerbahçeli oyuncular itiraz etti. VAR'dan gelen uyarı sonrası gol iptal edildi.

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Göztepe'nin golü VAR'dan döndü
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17 Ağustos 2024 22:22
Son güncelleme 17 Ağustos 2024 22:26
Göztepe - Fenerbahçe maçında Göztepe'nin 30. dakikada Romulo ile bulduğu gole Fenerbahçeli oyuncular itiraz etti. VAR'dan gelen uyarı sonrası gol iptal edildi.

Sol kanattan Kubilay Kanatsızkuş'un topu taşıdığı pozisyonun ardından kale ağzında topla buluşan Romulo, topu ağlara göndermişti.

VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Kadir Sağlam, Kubilay Kanatsızkuş'un İsmail Yüksek'e faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

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