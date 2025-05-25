Göztepe'nin Galatasaray'a Romulo cevabı!

Süper Lig'de bu sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken Göztepe'nin Brezilyalı yıldızı Romulo Cardoso, devre arasında Galatasaray'ın transfer listesine girdi.
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DEVRE ARASI 10 MİLYON EURO İSTEDİLER
Spor yorumcusu Levent Tüzemen'in aktardığı bilgilere göre, sarı-kırmızılı ekip, 23 yaşındaki hücum oyuncusunu kadrosuna katmak için devre arasında Göztepe ile temas kurdu. Ancak İzmir temsilcisi, Romulo için 10 milyon euro bonservis bedeli talep edince görüşmeler askıya alındı.
GÖZTEPE OPSİYONU KULLANDI!
Geçtiğimiz sezon Athletico Paranaense'den kiralık olarak kadroya katılan Romulo'nun performansından memnun kalan Göztepe, 2.5 milyon euro bedelindeki satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncuyla 2028'e kadar sözleşme imzaladı.
Bu sezon çıktığı 33 maçta 17 gol ve 10 asistlik etkileyici bir performans sergileyen genç oyuncu, Avrupa kulüplerinin de radarına girmeyi başardı.
GÜNCEL RAKAM 15 MİLYON EURO
Özellikle Hollanda'nın köklü ekipleri Ajax ve Feyenoord'un Romulo'ya ilgisi bulunuyor. Feyenoord'un yaptığı 12 milyon euroluk teklifin reddedildiği öğrenilirken, Göztepe'nin Galatasaray'dan 15 milyon euro talep ettiği de gelen bilgiler arasında...
TRANSFERDE ENGEL BONSERVİS!
Galatasaray cephesinin devre arasında yaptığı girişim, yüksek bonservis talebi nedeniyle sonuçsuz kaldı. Romulo'nun da bu gelişmeler karşısında kafa karışıklığı yaşadığı ve sezon sonunda takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öne sürüldü.
Öte yandan sarı-kırmızılılar, Romulo'nun performansını yakından takip etmeyi sürdürüyor. Ancak Göztepe'nin yüksek beklentisi, transferin önündeki en büyük engel olarak duruyor.
GALATASARAYLILAR BURADA, TIKLA İNDİR!
DEVRE ARASI 10 MİLYON EURO İSTEDİLER
Spor yorumcusu Levent Tüzemen'in aktardığı bilgilere göre, sarı-kırmızılı ekip, 23 yaşındaki hücum oyuncusunu kadrosuna katmak için devre arasında Göztepe ile temas kurdu. Ancak İzmir temsilcisi, Romulo için 10 milyon euro bonservis bedeli talep edince görüşmeler askıya alındı.
GÖZTEPE OPSİYONU KULLANDI!
Geçtiğimiz sezon Athletico Paranaense'den kiralık olarak kadroya katılan Romulo'nun performansından memnun kalan Göztepe, 2.5 milyon euro bedelindeki satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncuyla 2028'e kadar sözleşme imzaladı.
Bu sezon çıktığı 33 maçta 17 gol ve 10 asistlik etkileyici bir performans sergileyen genç oyuncu, Avrupa kulüplerinin de radarına girmeyi başardı.
GÜNCEL RAKAM 15 MİLYON EURO
Özellikle Hollanda'nın köklü ekipleri Ajax ve Feyenoord'un Romulo'ya ilgisi bulunuyor. Feyenoord'un yaptığı 12 milyon euroluk teklifin reddedildiği öğrenilirken, Göztepe'nin Galatasaray'dan 15 milyon euro talep ettiği de gelen bilgiler arasında...
TRANSFERDE ENGEL BONSERVİS!
Galatasaray cephesinin devre arasında yaptığı girişim, yüksek bonservis talebi nedeniyle sonuçsuz kaldı. Romulo'nun da bu gelişmeler karşısında kafa karışıklığı yaşadığı ve sezon sonunda takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öne sürüldü.
Öte yandan sarı-kırmızılılar, Romulo'nun performansını yakından takip etmeyi sürdürüyor. Ancak Göztepe'nin yüksek beklentisi, transferin önündeki en büyük engel olarak duruyor.
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