bu sezon ilk kez kalesini iki maçta gole kapattı.

Süper Lig'de 27. hafta mücadelesinde Ünal Karaman'ın takımı Göztepe ile Fuat Çapa'nın çalıştırdığı Kasımpaşa kozlarını paylaştı.Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Göztepe, 1-0'lık skorla kazandı. Göztepe 62 yıl sonra Süper Lig'de Kasımpaşa'yı yenmiş oldu. Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 25. dakikada Cherif Ndiaye kaydetti. Halil'in sol kanattan yerden ortasına arka direkte Ndiaye dokundu ve topu filelere gönderdi. 24 yaşındaki Senegalli forvet bu sezon ligdeki gol sayısını 8'e yükseltti.Kasımpaşa, normal süreyi 75 dakika 10 kişi oynadı. 15. dakikada Luckassen, Ndiaye'ye yaptığı müdahalenin ardından hakem Suat Arslanboğa tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. Göztepe'de ise 72 ve 84. dakikalarda sarı kart gören Berkan Emir, soyunma odasının yolunu tuttuÖte yandan Kasımpaşa'da yeni transfer Danny Drinkwater, 57. dakikada şans bularak ilk kez Kasımpaşa formasını terletti.Alınan bu sonucun ardından Göztepe puanını 35 yaparken, üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Geçen hafta Fenerbahçe maçında da gol yemeyen sarı kırmızılılar,Kasımpaşa ise son 6 haftada 4. kez kaybetti.Bir sonraki haftada Göztepe, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.Müsabakanın 15. dakikasında orta sahada Cherif Ndiaye'ye yaptığı faulün ardından Derrick Luckassen direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.25. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Halil Akbunar'ın yaptığı ortada arka tarafta Cherif Ndiaye'nin vuruşunda top filelere gitti: 1-0.Maçın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 önde tamamladı.İkinci yarıdan dakikalar birazdan...