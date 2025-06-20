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Göztepe, Enes Alıç'ı bitirmek üzere!

Göztepe, geçtiğimiz sezonu Iğdır FK'da kiralık olarak tamamlayan Enes Alıç için kulübü Boluspor ile anlaşmaya çok yakın.

calendar 20 Haziran 2025 13:15
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe, Enes Alıç'ı bitirmek üzere!
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Süper Lig'de 2025-2026 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, bonservisi Iğdır FK'da olan sol kanat Enes Alıç'ı listesine aldı.

İlk olarak Adana Demirspor'un sağ beki Arda Okan Kurtulan'la resmi sözleşme imzalayan sarı-kırmızılıların Enes transferinde son aşamaya geldiği bildirildi.

Geçen sezonu Boluspor'da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki futbolcu, kırmızı-beyazlılarda 32 lig maçına çıktı. Bolu temsilcisinde istikrarlı bir performans ortaya koyan Enes Alıç, 2 bin 603 dakika sahada kaldı. Toplamda 4 gole imza atan oyuncu 3 de asist yaptı. Emre, Bucaspor 1928 altyapısında yetişip 2023-2024'te Iğdır FK'ya transfer olmuştu.


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