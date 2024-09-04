Göztepe'den sürpriz transfer hamlesi: Isaac Success

Süper Lig'de milli araya namağlup giren Göztepe'de yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-Kırmızılı ekipte başkan Rasmus Ankersen'in son bir forvet transferi yapacaklarını açıklamasının ardından gözler hamleye çevrildi.



İzmir ekibinin gündemine geçen sezon Udinese forması giyen 28 yaşındaki Nijeryalı santrfor Isaac Success'in geldiği öne sürüldü. Şu an boşta olan oyuncu ile temasa geçmeye hazırlanan kurmaylar, nabız yoklayacak. Deneyimli oyuncunun santrfor mevkiinin yanında sol ve sağ kanat bölgelerine yakın oynayabiliyor olması ismini transferde bir adım daha öne çıkartıyor. Udinese'nin yanı sıra Granada, Watford, Malaga gibi üst düzey kulüplerde forma giyen Nijeryalı Success tecrübesiyle Romulo, Juan ve Kubilay'dan oluşan hücum hattına güç katacak.



İTALYA'DA PARLADI



Son 3 senedir Udinese forması giyen Isaac Success, İtalyan temsilcisi ile çıktığı 83 karşılaşmada 6 gol atma başarısı gösterdi. Bu süreçte yaptığı asistler ile ön plana çıkan Success, 3 sezonda toplam 16 asist yaparak oldukça dikkat çekici bir istatistik sergiledi. Golcü kimliğinin yanı sıra gollere direkt katkısıyla göze çarpan Success, buradaki başarılı performansıyla birçok kulübün transfer listesine girdi.





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