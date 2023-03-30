Göztepe'de Isaac Atanga'nın sözleşmesi feshedildi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Ganalı oyuncu Isaac Atanga ile yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Göztepe'de Isaac Atanga'nın sözleşmesi feshedildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mart 2023 19:29
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, sezon başında kiraladığı Ganalı hücum oyuncusu Isaac Atanga ile yollarını ayırdı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Isaac Atanga arasında yapılan görüşmeler neticesinde Atanga'nın kiralık sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Atanga'ya hem saha içinde hem de saha dışındaki hayatında başarılar diliyoruz. Teşekkürler Atanga." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Cincinnati takımından kiralanan Atanga sarı-kırmızılı formayla çıktığı 15 lig ve 2 kupa maçında 2 gol kaydetti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery