Göztepe'de 2 imza 3 veda

Trendyol Süper Lig'de son olarak deplasmanda Bodrum Futbol Kulübü ile golsüz berabere kalıp 23'üncü haftayı 35 puanla 5'inci sırada tamamlayan Göztepe ara transfer döneminde 2 takviye yaparken 3 oyuncusuyla yollarını ayırdı.



Bu sezon sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Göztepe ilk olarak forvete transfer gerçekleştirdi. Göz-Göz, ara transferde Brezilya'nın Athletico Paranaense takımından golcü Emersonn Correia'yı kadrosuna dahil etti. Brezilyalı futbolcu ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalayan Göztepe, ikinci takviyesini defansa yaptı. Göztepe, son olarak Alanyaspor'da forma giyen 24 yaşındaki stoper Furkan Bayır'la 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. 2 takviyeyle transfer dönemini kapatan İzmir ekibi 3 oyuncusu ile yollarını ayırdı. Göz-Göz, sezonun 2'nci haftasından bu yana süresiz kadro dışı bıraktığı orta saha oyuncusu Yalçın Kayan'ı Eyüpspor'a sattı.



Yalçın, Eyüpspor'la 3,5 yıllık sözleşme imzalarken, yaz döneminde Chelsea'den kiralanan ancak çapraz bağlarından sakatlanıp sezonu kapatan Fidişi Sahilli golcü Datro Fofana'nın da sözleşmesi feshedildi. Göztepe altyapısından yetiştirdiği 20 yaşındaki golcüsü Furkan Malak'ı ise İngiltere'ye uğurladı. Furkan sezon sonuna kadar futbolda Göztepe gibi Sport Republic şirketinin yönettiği Southampton'ın U21 takımına kiralandı. Önümüzdeki haftayı bay olarak geçirecek olan Göztepe'de sakat futbolcuların durumu ise teknik heyetin elini kolunu bağladı.



3 golcüsü Juan, Romulo ve Emersonn'un tedavileri devam ederken, sadece Juan'ın hızla iyileştiği ve önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak Kayserispor maçına yetişebileceği kaydedildi. Göztepe'de Beşiktaş maçında sakatlanan orta saha oyuncusu Isaac Solet de sezonu kapattı.



