A Takım düzeyinde 20 yıl aradan sonra parkelere dönen, 2024–2025 sezonunu şampiyonlukla tamamlayarak Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselen Göztepe Basketbol 'da yeni dönem başladı. Sarı-kırmızılı kulüp onursal başkan Mehmet Sepil öncülüğünde yeni bir yönetim yapılanmasına girildiğini açıkladı. Resmi açıklamada,ifadeleri kullanıldı.Basketbol şubesinin yeni sezonda yeni bir yapılanmaya girdiğini belirten açıklamaların devamında,denildi.Türkiye Basketbol Ligi'nde boy gösterecek Göztepe, geçen sezon Pizza Bulls Cedi Osman takımında guard olarak forma giyen ABD'li oyuncu Jordan Barnes ve Bodrumspor'dan tecrübeli skorer Fatih Cantitiz ile anlaştı. Transferlerin önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanması bekleniyor.