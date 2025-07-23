23 Temmuz
Brann-RB Salzburg
20:00
23 Temmuz
Shelbourne-Qarabag FK
21:45
23 Temmuz
Zira-Hajduk Split
18:30
23 Temmuz
Silkeborg-KA Akureyri
20:00
23 Temmuz
TNS-Differdange
21:00
23 Temmuz
Trabzonspor-Persepolis
0-05'
23 Temmuz
Galatasaray-Cagliari
20:30
23 Temmuz
Al Ittihad-Fenerbahçe
22:00

Göztepe Basketbol'da yeni dönem

A Takım düzeyinde 20 yıl aradan sonra parkelere dönen, 2024–2025 sezonunu şampiyonlukla tamamlayarak Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselen Göztepe Basketbol 'da yeni dönem başladı.

calendar 23 Temmuz 2025 15:12
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe Basketbol'da yeni dönem
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



A Takım düzeyinde 20 yıl aradan sonra parkelere dönen, 2024–2025 sezonunu şampiyonlukla tamamlayarak Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselen Göztepe Basketbol 'da yeni dönem başladı. Sarı-kırmızılı kulüp onursal başkan Mehmet Sepil öncülüğünde yeni bir yönetim yapılanmasına girildiğini açıkladı. Resmi açıklamada, "Sezonun sona ermesiyle birlikte yeni dönem için planlamalar başlamış, hem yönetimsel hem de sportif anlamda adımlar atılmıştır. Yapılan istişareler sonucunda, Basketbol Şube Başkanımız Atakan Atalar ve mevcut yönetim kurulu üyeleri, sürdürülebilir bir planlama için görevlerinden affını istemiş, karşılıklı anlayış ve iyi niyet çerçevesinde bu karar hayata geçirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Basketbol şubesinin yeni sezonda yeni bir yapılanmaya girdiğini belirten açıklamaların devamında, "Bizlere değerli bir atmosfer kazandıran yönetim kadromuza gönülden teşekkür ederiz. Göztepe Basketbol Şubesi Başkanımız Mehmet Sepil'in öncülüğünde yeni bir yönetim yapılanmasıyla yoluna devam edecektir. Basketbolda yeni yapılanmaya giden ve genel menajer olarak Onur Aksoy ile anlaşan Göztepe Basketbol transferlere başladı" denildi.

Türkiye Basketbol Ligi'nde boy gösterecek Göztepe, geçen sezon Pizza Bulls Cedi Osman takımında guard olarak forma giyen ABD'li oyuncu Jordan Barnes ve Bodrumspor'dan tecrübeli skorer Fatih Cantitiz ile anlaştı. Transferlerin önümüzdeki günlerde resmi olarak açıklanması bekleniyor.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.