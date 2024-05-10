Görme engelli milli atlet, Kobe yolcusu: Hedef altın madalya

Ankara'da bulunan, Spor Bakanlığı'na bağlı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) çalışmalarını sürdüren Akbulut, ilkokulda beden eğitimi öğretmeninin teşvikiyle spora başladığını belirterek, "Öğretmenim bana; 'engeline rağmen çok yeteneklisin, spor yapman gerekiyor' dedi. Görme engellilere özgü 'golbol' ve 'futsal' gibi farklı spor dallarını denedikten sonra 2010 yılında Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda yaptığım dereceler sayesinde milli takıma girerek, milli sporcu oldum. 2 yıl sonra 400 metrede Avrupa 1'incisi, 800 metrede Avrupa 3'üncüsü, bin 500 metrede ise Dünya ve Avrupa 4'üncülüğü elde ettim. 2017 yılına geldiğimizde ise Bakü'de düzenlenen İslam Oyunları'nda Dünya 3'üncüsü, yine aynı yıl Londra'da Dünya 3'üncülüğü geldi. 2018 yılında Avrupa şampiyona rekoru kırarak, Berlin'de düzenlenen Atletizm Avrupa Şampiyonası, 400 metrede 1'inci oldum. Bu başarıyı 2019'da Dubai'de Atletizm Şampiyonası'nda 3'üncülük takip etti" diye konuştu.



'ÖNEMLİ OLAN İÇ MOTİVASYON'



Görme engelli olmanın başarının önünde engel teşkil etmediğini ifade eden Akbulut, "Önemli olan insanın iç motivasyon olarak kendini hedeflerine odaklaması ve hedefine doğru ilerlemesidir. Spora ilk başladığım anda kendime 'olimpiyatlara katılacağım ve orada madalyalar kazanacağım' hedefini koymuştum. Dünyada, Avrupa'da dereceler yaptım. Söylediğim gibi önemli olan iç motivasyon. Bizim için engel, yaz ve kış yok. Bayram, seyran, yağmur çamur hiçbir şey fark etmiyor. Atletizmde süreklilik önemli. Bunun için antrenman ve kamp dönemlerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 14 yıldır milli takım için koşuyorum. Tabii bunun verdiği bir tecrübe var. Yoğun bir şekilde çalışmamızın sebebi edindiğim 'Dünya 3'üncülüğünü daha üst seviyelere çıkartmak. Hocalarımız da bizi psikolojik açıdan, fiziksel açıdan en iyi yerlere getirmek için ellerinden geleni yapıyorlar" ifadelerinde bulundu.



'HEM ENGELİNİZLE HEM RAKİBİNİZLE MÜCADELE EDİYORSUNUZ'



Sporculuk hayatı boyunca birçok olaydan ve hikayeden motivasyon olarak etkilendiğini söyleyen Akbulut, "En çok etkilendiğim olayların başında Galler'de katıldığımız şampiyonada bir yabancı profesörün 'siz fiziksel engeli olmayan sporculardan daha iyisiniz. Spor mücadeleyse, siz hem engelinizle mücadele ediyorsunuz hem de rakiplerinizle mücadele ediyorsunuz' demişti. Sonuçta engeliniz olsa da insanlık için iyi bir şeyler yapabilirsiniz. Bu söze inanıyorum. Eşim de eski milli sporcu. O da bu işin bilincinde olduğu için o da bana moral motivasyon olarak destek veriyor ve her zaman arkamda duruyor" diye konuştu.



'HEDEF ALTIN MADALYA'



2013 yılından bu yana Paralimpik oyuncuları çalıştırdığını söyleyen Oğuz Akbulut'un hocası, Antrenör Ertürk Yalmen , "Oğuz'la birlikte yaklaşık 10 yılı devirdik. Daha önce iyi sonuçlar aldı. Büyük hedefimiz zaten madalya almak. Uzun zamandır kamptayız. 'Görme Engelliler Spor Federasyonu' da bizlere desteklerini veriyor. Bu yılın başından beri sürekli kamptayız. Parça parça kamplarımız vardı ama artık Ocak ayından itibaren yarışmalara kadar sürekli kamp programı içerisinde bulunmaktayız. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum ve herhangi bir sakatlık olmadığı takdirde Kobe'de başarılı olacağımızı düşünüyorum. Final koşmayı hedefliyoruz. Final koşusunda da 4 sporcu finalde yarışacak. O 4'ün içine girdiğimiz zaman madalyayı kovalayacağız. Gönül ister ki altın madalya olsun ve iyi bir dereceyle bu işi tamamlayalım" diye konuştu.





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