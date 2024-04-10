Göksenin Köksal: '5. olacağız gibi gözüküyor'

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Göksenin Köksal, "Bu sezon Play-off'a girebildiğimiz en üst yerden katılmak istiyoruz. Görünen o ki 5'inci olacağız. Son 5 hafta kaldı. İlk 5'e girersek 4'üncü artık kim olursa oradan finale kadar gitmek istiyoruz" dedi.



Özel bir hastanenin onkoloji bölümündeki kanser hastalarını ziyaret eden Galatasaray Ekmas'ın kaptanı Göksenin Köksal, etkinliğin ardından DHA'ya yaptığı açıklamada bu sezonu ve hedeflerini anlattı.



"YAKUP SEKİZKÖK ÇOK İYİ BİR ANTRENÖR"



Avrupa'nın en prestijli ikinci basketbol organizasyonu olan Eurocup'ı kazanarak Türk erkek basketbol tarihinin o döneme dek en önemli başarısını yakalayan ve şu anda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Ekmas forması giyen Köksal, Yakup Sekizkök'ün başantrenörlüğe gelişiyle ilgili, "Eski koçumuzun da takımımıza çok büyük emeği vardı. Bazı talihsizlikler yaşandı. Neticesinde koçumuz gitti. Yakup Sekizkök camiayı çok iyi bilen, iyi bir antrenör. EuroCup şampiyonluğunda da küçüklükten de beraber çalışma fırsatı bulduğum bir antrenör. Takımda antrenör değişikliklerinden sonra bir yükseliş olur. Yakup Sekizkök'le de bu yükseliş oldu. Ama daha sonrasında yine talihsiz sakatlıklarımızdan dolayı maçlar kaybedildi. Şimdi iyi durumdayız. İnşallah Yakup Sekizkök ile beraber daha da iyi olacağız" diye konuştu.



"POZİTİF BİR DURUM"



A Milli Basketbol Takımı'nda da aday kadroya dahil edilen Köksal, Yakup Sekizkök'ün takıma gelmesinin avantaj olduğunu aktararak "Biz milli oyuncular ve aynı zamanda aramızda olan yabancı oyuncuların daha fazla tanımasından dolayı pozitif bir durum oluştu. Sezona Darüşşafaka'da başlamıştı. O yüzden bu bizler için de bir avantaj oldu" ifadelerini kullandı.



"GÖRÜNEN O Kİ 5'İNCİ OLACAĞIZ"



Bu sezonki hedeflerinden de bahseden Köksal, "Bu sezonu Play-Off'a girebildiğimiz en üst yerden katılmak istiyoruz. Görünen o ki 5'inci olacağız. Son 5 hafta kaldı. İlk 5'e girersek 4'üncü artık kim olursa oradan finale kadar gitmek istiyoruz" diye konuştu.







