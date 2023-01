Gökhan Ünal: 'Şu anda her şey bizim istediğimiz gibi'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Gökhan Ünal, "Belki bir transfer daha olursa olur ama onun için de çok ısrarcı değiliz. Şu anda her şey bizim istediğimiz gibi gidiyor." dedi.



Ünal, yaptığı açıklamada, devre arasında gerçekleştirdikleri kampta takım içindeki uyumun arttığını söyledi.



Kadrolarına 5 oyuncu kattıklarını ve istedikleri transferlerin yapıldığını kaydeden Ünal, "Belki bir transfer daha olursa olur ama onun için de çok ısrarcı değiliz. Şu anda her şey bizim istediğimiz gibi gidiyor." ifadelerini kullandı.



Ünal, ligde pazar günü İzmir'de oynayacakları Gençlerbirliği maçına çok iyi hazırlandıklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Futbolcularıma bulunduğumuz yerin geçici olduğunu her zaman söylüyorum. Altınordu, bulunduğu yeri hiçbir zaman hak etmiyor devamlı mücadeleci bir kulüp olduğu için. Biz önümüzdeki Gençlerbirliği maçında savaşı tekrar başlatacağız. Bu savaşın sonunda da galip gelen biz olacağımıza inanıyorum."



Her maçı tek tek final havası olarak değerlendireceklerini kaydeden Ünal, "Zaten kazandıkça o puanlar da geldikçe sıralamadaki yerimiz değişecektir. Sezon sonu zaten herkes ligi nerede bitirdiğimizi görecek." diye konuştu.





