Gökhan Ünal: 'Oğuz Aydın'a dikkat çekmek lazım'

Kayserispor ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Gökhan Ünal, iki takım karşı karşıya geldiği mücadeleyi değerlendirdi.
Karşılaşmayı Fanatik'te değerlendiren Ünal'ın sözleri şu şekilde:
"Kayserispor için zorlu bir dönem. Çünkü yasak nedeniyle dar bir kadroya mecburlar. Stoperlerinden yoksun, birçok mevkide devşirme oyuncularla sahaya çıkmak zorunda kalan bir takım. Ancak maçın sonucundaki rakamların bize anlattığı şey tabi ki daha farklı. Skor tabelası üzerinden maçı değerlendirmek bu nedenle Kayserisporlu mücadelesine haksızlık olur. Topla oynamalar eşit, daha fazla ikili mücadele kazanan, çok daha fazla orta yapan, daha fazla şut deneyen, yine daha fazla top kazanmış bir Kayserispor var. Bu denli dar bir kadroyla topu rakibe bırakmadan bu rakamları ortaya çıkarmak değerli"
"OĞUZ'A DİKKAT ÇEKMEK GEREK"
"Fenerbahçe açısından ise elbette erken skor üstünlüğünü yakalamak bir rahatlığa neden oldu. Kayserispor'u cesaretlendiren iki golün ardından ise kalite reaksiyonu ortaya çıktı ve fark geldi. Oğuz Aydın'a dikkat çekmek gerek. Alanya'dan transfer edilmesine neden olan performansını Fenerbahçe'de sergilemesi için fırsat verilmemişti. O da adeta patlama yaptığı ilk 11'de çıktığı ilk maçta."
Karşılaşmayı Fanatik'te değerlendiren Ünal'ın sözleri şu şekilde:
"Kayserispor için zorlu bir dönem. Çünkü yasak nedeniyle dar bir kadroya mecburlar. Stoperlerinden yoksun, birçok mevkide devşirme oyuncularla sahaya çıkmak zorunda kalan bir takım. Ancak maçın sonucundaki rakamların bize anlattığı şey tabi ki daha farklı. Skor tabelası üzerinden maçı değerlendirmek bu nedenle Kayserisporlu mücadelesine haksızlık olur. Topla oynamalar eşit, daha fazla ikili mücadele kazanan, çok daha fazla orta yapan, daha fazla şut deneyen, yine daha fazla top kazanmış bir Kayserispor var. Bu denli dar bir kadroyla topu rakibe bırakmadan bu rakamları ortaya çıkarmak değerli"
"OĞUZ'A DİKKAT ÇEKMEK GEREK"
"Fenerbahçe açısından ise elbette erken skor üstünlüğünü yakalamak bir rahatlığa neden oldu. Kayserispor'u cesaretlendiren iki golün ardından ise kalite reaksiyonu ortaya çıktı ve fark geldi. Oğuz Aydın'a dikkat çekmek gerek. Alanya'dan transfer edilmesine neden olan performansını Fenerbahçe'de sergilemesi için fırsat verilmemişti. O da adeta patlama yaptığı ilk 11'de çıktığı ilk maçta."