Gökhan Töre, Ankaragücü'ne transfer oldu

Ankaragücü transfer döneminin sonunda Gökhan Töre'yi kadrosuna kattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Gökhan Töre, Ankaragücü'ne transfer oldu
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06 Mart 2023 15:01
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, son olarak Adana Demirspor forması giyen Gökhan Töre'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Ligde oynadığı son 3 maçtan puan çıkartamayan MKE Ankaragücü'nde transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı-lacivertli ekip, son olarak Adana Demirspor forması giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
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