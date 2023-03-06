Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, son olarak Adana Demirspor forması giyen Gökhan Töre'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.



Ligde oynadığı son 3 maçtan puan çıkartamayan MKE Ankaragücü'nde transfer çalışmaları devam ediyor.



Sarı-lacivertli ekip, son olarak Adana Demirspor forması giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

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