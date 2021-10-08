Gökdeniz Karadeniz, Rusya'da cami yaptırdı

Uzun yıllar Rusya'da oynayan Gökdeniz Karadeniz, Kazan'da cami yaptırdı ve açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı davet etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Gökdeniz Karadeniz, Rusya'da cami yaptırdı
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08 Ekim 2021 21:11
11 yıl boyunca Rubin Kazan forması giyen Gökdeniz Karadeniz, Kazan'da cami yaptırdı ve açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmasını istediğini söyledi.

Rusya'da Match TV'ye konuşan Gökdeniz, "11 yıl boyunca Kazan'da yaşadım, başarılar kazandım. Bir cami yaptırmak istedim. Kalinino bölgesinde Müslümanlar var ancak cami yoktu. Pandemi nedeniyle açılış ertelendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışı yapmasını istiyorum, benim hayalim bu. Ne zaman açılacak, henüz netleşmedi" dedi.

Gökdeniz Karadeniz, Rusya'da şampiyonlukla birlikte Rusya Kupası ve 2 Rusya Süper Kupası kazandı.




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