Galatasaray, yerli futbolcu sayısını artırmak için hamleler yaparken, Bodrum FK'nın başarılı ismi Gökdeniz Bayrakdar'ı da renklerine bağlamak için çalışmalara başladı.
Takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olan 22 yaşındaki futbolcunun, sarı-kırmızılı kulübe yakın olduğu ifade edildi.
İMZA YAKIN
Hem yerli kalitesini yükseltip hem de kademeli olarak yabancı sayısında denge kurmayı amaçlayan Cim-Bom'un, Gökdeniz için Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ve futbolcunun kendisiyle el sıkıştığı, imzaların an meselesi olduğu belirtildi.
Son yıllarda genç futbolculara yatırım yapan Bodrum FK'nın önceki sezon devre arasında Antalyaspor'dan kiralayıp ardından bonservisini aldığı Gökdeniz, yeşil-beyazlılarla art arda 2 final oynayıp Süper Lig sevinci yaşadı. Daha önce Ümit Milli Takım'da da forma giyen genç yıldız, geçen sezon 1. Lig'de 37 maçta 9 gol attı.
BARIŞ ALPER GİBİ
Daha çok sağ kanatta görev yapan ancak Barış Alper Yılmaz gibi santrfor da oynayabilen futbolcunun transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray'a katılacağı ifade edildi.
Takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olan 22 yaşındaki futbolcunun, sarı-kırmızılı kulübe yakın olduğu ifade edildi.
İMZA YAKIN
Hem yerli kalitesini yükseltip hem de kademeli olarak yabancı sayısında denge kurmayı amaçlayan Cim-Bom'un, Gökdeniz için Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ve futbolcunun kendisiyle el sıkıştığı, imzaların an meselesi olduğu belirtildi.
Son yıllarda genç futbolculara yatırım yapan Bodrum FK'nın önceki sezon devre arasında Antalyaspor'dan kiralayıp ardından bonservisini aldığı Gökdeniz, yeşil-beyazlılarla art arda 2 final oynayıp Süper Lig sevinci yaşadı. Daha önce Ümit Milli Takım'da da forma giyen genç yıldız, geçen sezon 1. Lig'de 37 maçta 9 gol attı.
BARIŞ ALPER GİBİ
Daha çok sağ kanatta görev yapan ancak Barış Alper Yılmaz gibi santrfor da oynayabilen futbolcunun transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray'a katılacağı ifade edildi.