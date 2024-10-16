Gizem Örge: "CEV Şampiyonlar Ligi'ne göz diktik"

Feberbahçe Medicana'nın başarılı voleybolcusu Gizem Örge, "Çok mutluyuz. Sezona kupayla başlamak kaldığımız yerden devam etmek bizim için çok önemliydi. Sultanlar Ligi'ne de CEV Şampiyonlar Ligi'ne de göz diktik. Bu sezon bu kupaları çok istiyoruz" dedi.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Gizem Örge: 'CEV Şampiyonlar Ligi'ne göz diktik'
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16 Ekim 2024 23:43
Son güncelleme 16 Ekim 2024 23:48
2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Dynavit'i üstün bir oyunla 3-1 yenen Fenerbahçe Medicana kupayı müzesine götürdü.

Sarı-lacivertliler, organizasyonda 5'inci kez mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe formasını giyen 31 yaşındaki libero, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduklarını aktaran tecrübeli oyuncu, "Çok mutluyuz. Sezona kupayla başlamak kaldığımız yerden devam etmek bizim için çok önemliydi. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah kupalarla devam ettirdiğimiz bir sezon olur" diye konuştu.

Sezon öncesinde iyi çalıştıklarını aktaran Gizem, "Gerçekten çok iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Sultanlar Ligi'ne de CEV Şampiyonlar Ligi'ne de göz diktik. Bu sezon bu kupaları çok istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. 

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