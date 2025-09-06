Gizem Örge: 'Ben bugün ölmediysem, daha ölmem!'

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye fırtınası esiyor! Yarı finalde zorlu rakip Japonya'yı 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları adını finale yazdırdı. Ay-yıldızlılar, altın madalya için 7 Eylül Pazar günü büyük finalde sahne alacak.

EBRAR KARAKURT: "MODUMUZU YAKALADIK"

Karşılaşmanın yıldız isimlerinden Ebrar Karakurt maç sonrası yaptığı açıklamada, "Finalde kim gelirse gelsin fark etmez. Biz modumuzu yakaladık. Yenemeyeceğimiz takım yok," dedi. Maçtaki heyecanını ise esprili bir dille anlatan Ebrar, "Vallahi sahada heyecandan bayılıyordum!" ifadelerini kullandı.

GİZEM ÖRGE: "TARİH YAZDIK"

Turnuvanın dikkat çeken isimlerinden libero Gizem Örge ise, "Ben bugün ölmediysem, daha ölmem! Tarih yazmanın gerginliğini üzerimizden attık. Finalde bu kez keyif alarak oynayacağız," diyerek hem zaferin hem de baskının büyüklüğünü dile getirdi.

CANSU ÖZBAY: "İNANANLARA GELSİN!"

Pasör Cansu Özbay da duygularını şu sözlerle paylaştı: "Bize inanmayan çok insan vardı. Ama bu zafer, bize inananlara gelsin! Finalde de son damlamıza kadar savaşacağız."

İLKİN AYDIN: "AĞLAYARAK SEVİNİYORUM"

Duygusal anlar yaşayan İlkin Aydın, "Sevinçten ağlıyorum. İnşallah yarın altın madalyayı alacağız," sözleriyle Türkiye'nin heyecanına ortak oldu.

MELİSSA VARGAS: "HAYALİMİZE KOŞUYORUZ"

Takımın skorer isimlerinden Melissa Vargas ise, "Çok mutluyuz. Elimizden geleni yapacağız ve hayalimize kavuşacağız," diyerek final için kararlılık mesajı verdi.

SIRA ALTINDA

Filenin Sultanları, daha önce Avrupa Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartmıştı. Şimdi sıra dünya şampiyonluğunda.

Türkiye, tarihe bir zafer daha yazmak için finalde sahneye çıkacak!