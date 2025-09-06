06 Eylül
Letonya-Sırbistan
16:00
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
19:00
06 Eylül
İngiltere-Andora
19:00
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
21:45
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
21:45
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
21:45
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
19:00
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
22:30
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
17:00
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
17:00
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
17:00
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
17:00
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
17:00
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
17:00
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
17:00
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
17:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Gizem Örge: "Ben bugün ölmediysem, daha ölmem!"

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Japonya'yı 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları finale yükseldi. Ebrar, Vargas, Cansu ve takım arkadaşları zafer sonrası duygularını paylaştı: "Hayalimize çok yaklaştık, finalde elimizden gelenin fazlasını yapacağız."

calendar 06 Eylül 2025 13:48 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2025 15:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Gizem Örge: 'Ben bugün ölmediysem, daha ölmem!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye fırtınası esiyor! Yarı finalde zorlu rakip Japonya'yı 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları adını finale yazdırdı. Ay-yıldızlılar, altın madalya için 7 Eylül Pazar günü büyük finalde sahne alacak.
 
EBRAR KARAKURT: "MODUMUZU YAKALADIK"
 
Karşılaşmanın yıldız isimlerinden Ebrar Karakurt maç sonrası yaptığı açıklamada, "Finalde kim gelirse gelsin fark etmez. Biz modumuzu yakaladık. Yenemeyeceğimiz takım yok," dedi. Maçtaki heyecanını ise esprili bir dille anlatan Ebrar, "Vallahi sahada heyecandan bayılıyordum!" ifadelerini kullandı.
 
GİZEM ÖRGE: "TARİH YAZDIK"
 
Turnuvanın dikkat çeken isimlerinden libero Gizem Örge ise, "Ben bugün ölmediysem, daha ölmem! Tarih yazmanın gerginliğini üzerimizden attık. Finalde bu kez keyif alarak oynayacağız," diyerek hem zaferin hem de baskının büyüklüğünü dile getirdi.
 
CANSU ÖZBAY: "İNANANLARA GELSİN!"
 
Pasör Cansu Özbay da duygularını şu sözlerle paylaştı: "Bize inanmayan çok insan vardı. Ama bu zafer, bize inananlara gelsin! Finalde de son damlamıza kadar savaşacağız."
 
İLKİN AYDIN: "AĞLAYARAK SEVİNİYORUM"
 
Duygusal anlar yaşayan İlkin Aydın, "Sevinçten ağlıyorum. İnşallah yarın altın madalyayı alacağız," sözleriyle Türkiye'nin heyecanına ortak oldu.
 
MELİSSA VARGAS: "HAYALİMİZE KOŞUYORUZ"
 
Takımın skorer isimlerinden Melissa Vargas ise, "Çok mutluyuz. Elimizden geleni yapacağız ve hayalimize kavuşacağız," diyerek final için kararlılık mesajı verdi.
 
SIRA ALTINDA
 
Filenin Sultanları, daha önce Avrupa Şampiyonu olarak göğsümüzü kabartmıştı. Şimdi sıra dünya şampiyonluğunda.
 
Türkiye, tarihe bir zafer daha yazmak için finalde sahneye çıkacak! 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.