Girona sahasında şov yaparak kazandı

La Liga 32. hafta maçında Girona, sahasında ağırladığı Cadiz'i 4-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Girona sahasında şov yaparak kazandı
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20 Nisan 2024 23:54
La Liga 32. hafta maçında Girona ile Cadiz karşı karşıya geldi. Estadi Municipal de Montilivi'de oynanan maçı Girona 4-1 kazandı. 

Girona'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Eric Garcia, 22. dakikada Ivan Martin, 71. dakikada Artem Dovbyk ve 82. dakikada Portu kaydetti. Cadiz'in tek golü 81. dakikada Gonzalo Escalente'den geldi. 

Bu sonuçla birlikte Girona, puanını 68 yaparak lig ikincisi Barcelona'yı takibini sürdürdü. Cadiz ise 25 puanda kalarak alt sıralardan kurtulamadı. 

Ligin bir sonraki maçında Girona, Las Palmas deplasmanına gidecek. Cadiz, sahasında Mallorca'yı ağırlayacak. 

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