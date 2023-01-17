Giresunsporlu Sergio'ya iki talip

Giresunspor'un Brezilyalı futbolcusu Sergio'yu Boca Juniors ve Eyüpspor istedi.

, Fotoğraf; AA
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Giresunsporlu Sergio'ya iki talip
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17 Ocak 2023 15:57
Giresunspor'un Brezilyalı futbolcusu Sergio'ya iki talip çıktı.

Arjantin ligi ekiplerinden Boca Juniors'la, TFF 1.Lig'den Eyüpspor, 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna talip oldu. Brezilyalı futbolcu için Boca Juniors 400 bin euro, Eyüpspor ise 500 bin euro teklif etti.

YÖNETİM GERİ ÇEVİRDİ

Yönetim bu rakamları çok düşük bulduğu için teklifleri geri çevirdi.

SEZON SONUNDA BOŞA ÇIKACAK

Transfer tahtası kapalı olan Giresunspor tahtanın açılamama durumuna karşılık elindeki futbolcuları kadroda tutmak istiyor. Öte yandan Sergio sezon sonunda boşa çıkacak.  

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