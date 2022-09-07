Giresunspor, yeni transferini duyurdu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, Brandley Kuwas'ı kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki forvetle anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Brandley Kuwas'a Giresunspor'umuza 'hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki forvetle anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Brandley Kuwas'a Giresunspor'umuza 'hoş geldin' diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
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