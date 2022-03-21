Giresunspor Doukara'dan savunma istedi!

Süper Lig ekipleri GZT Giresunspor, Antalyaspor maçı sonrası rakip takım taraftarıyla galibiyete sevinen Souleymane Doukara'nın savunmasını istedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor Doukara'dan savunma istedi!
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21 Mart 2022 22:56
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, Souleymane Doukara'nın savunmasının istendiği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrasında, Antalyaspor taraftarlarıyla galibiyet sevinci yaşayan Souleymane Doukara'dan, yönetim kurulunun savunmasını istendiği belirtildi.

Açıklamada, savunmanın ardından yönetim kurulunun alacak olduğu kararın kamuoyu ile tekrar paylaşılacağı kaydedildi.

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