Giresunspor Doukara'dan savunma istedi!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, Souleymane Doukara'nın savunmasının istendiği bildirildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrasında, Antalyaspor taraftarlarıyla galibiyet sevinci yaşayan Souleymane Doukara'dan, yönetim kurulunun savunmasını istendiği belirtildi.
Açıklamada, savunmanın ardından yönetim kurulunun alacak olduğu kararın kamuoyu ile tekrar paylaşılacağı kaydedildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrasında, Antalyaspor taraftarlarıyla galibiyet sevinci yaşayan Souleymane Doukara'dan, yönetim kurulunun savunmasını istendiği belirtildi.
Açıklamada, savunmanın ardından yönetim kurulunun alacak olduğu kararın kamuoyu ile tekrar paylaşılacağı kaydedildi.