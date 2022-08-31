Giresunspor'dan Bocalı Campuzano'ya teklif

Giresunspor, Boca Juniors'tan Jorman Campuzano'ya teklif yaptığı öğrenildi.



Takıma savunma özellikli orta saha oyuncusu alma planları yapan Giresunspor'un 26 yaşındaki Kolombiyalı Campuzano için resmi teklif yaptığı belirtildi. Yeşil beyazlı ekibin Boca Juniors'a teklifinin satın alma opsiyonunu da içeren kiralama olduğu da gelen bilgiler arasında.



2019 yılında Atletico Nacional'den Boca Juniors'a 3.5 milyon euroya transfer olan Jorman Campuzano, bugüne kadar Arjantin ekibinin formasını 97 maçta sırtına geçirdi ve 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.





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